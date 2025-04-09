Анчелотті оцінив шанси "Реала" на камбек після розгрому від "Арсенала" в Лізі чемпіонів

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував розгромну поразку від "Арсенала" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

На домашньому стадіоні "Емірейтс" у Лондоні англійський клуб знищив "вершкових" з рахунком 3:0.

Після закінчення поєдинку керманич іспанської команди розповів, чого не вистачило його підопічним, а також відповів на запитання щодо можливого камбеку в матчі-відповіді.

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"Протягом перших 60 хвилин, я думаю, у нас все було добре. Потім ми поплатилися голами, які вони забили зі стандартів. Команда впала психологічно, це важка поразка. Це важка поразка, особливо через те, що ми не змогли зробити в другому таймі те, що нам добре вдавалося в першому. У другому матчі ми повинні зробити все можливе, щоб спробувати відігратися.

Не вистачало футболу, команда психологічно впала після двох голів. До двох голів гра була рівною, вони контролювали м'яч, не шукали багато вільних зон між лініями, що вони робили після забитих голів. Ми повинні дивитися вперед, йти на жертви, думати про те, що ми можемо зробити. Робити все це разом, і ми повинні зробити це ще раз.

Камбек? Це дуже важко, але ми повинні спробувати зробити це – від першої до останньої хвилини", – цитує Анчелотті видання AS.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійською "Астон Віллою".

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.