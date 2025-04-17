Анчелотті прокоментував виліт "Реала" з Ліги чемпіонів і висловився про своє майбутнє у клубі

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував виліт своєї команди від лондонського "Арсенала" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

65-річний італійський фахівець також відповів на запитання про своє майбутнє у "Королівському клубі".

Зазначимо, що низка авторитетних ЗМІ, зокрема AS і Marca, повідомили, що Анчелотті залишить "Реал" наприкінці поточного сезону.

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"Сьогодні команда старалася, але ми не змогли щось змінити. "Арсенал" заслужив пройти далі. Є два боки футболу: щасливий, який ми відчували протягом кількох років, тепер наша черга відчути сумний бік.

У нас ще є Ла Ліга, Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу. Сезон ще досить довгий. Моє майбутнє? Я не знаю, яким буде моє майбутнє, і не хочу знати…", – сказав Анчелотті на післяматчевій пресконференції.

Раніше Анчелотті неодноразово пов'язували з можливим призначенням на посаду головного тренера збірної Бразилії, яка зараз займається пошуком нового керманича після звільнення Дорівала Жуніора.

На матчі-відповіді з "Арсеналом" була присутня делегація "селесао", яка хоче до кінця червня підписати контракт з Анчелотті.

Нагадаємо, "Реал" програв "Арсеналу" з рахунком 1:5 за сумою двох зустрічей (0:3, 1:2) та склав повноваження чинного переможця Ліги чемпіонів. Торік у фіналі "вершкові" обіграли дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.