Анчелотті відреагував на нищівну поразку "Реала" від "Барселони" в матчі чемпіонату Іспанії

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував розгромну поразку від "Барселони" в центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У поєдинку, який відбувся 26 жовтня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді, команда Гансі Фліка знищила "вершкових" з рахунком 0:4 .

"За рахунку 0:0 це була рівна гра, і в першому таймі ми грали інтенсивно. Ми могли забити, але не зробили цього. Ми мали шанси вийти вперед. Після того, як вони забили, ми втратили темп. Потім у нас був простір за рахунку 0:2, нам довелося ризикувати, граючи один в один в обороні, і вони створили кілька моментів у контратаці. У першому таймі ми мали хороший вигляд, і нам потрібно було продовжувати так само.

Нам треба продовжувати працювати. Ми поки що не можемо нічого перекреслити. Команда боролася 60 хвилин, але нам доведеться забути останні 30 хвилин. Це було щось особливе, тому що ми хотіли повернути гру. Сезон довгий, ми не можемо здаватися. Нам потрібно винести уроки з цієї поразки. Тепер нам потрібно подолати відставання, тому що сезон довгий і попереду багато ігор. Ми можемо досягти більшого, і я впевнений, що ми зможемо.

Ми не змогли скористатися їхнім високим пресингом. Мбаппе був близький до голу, іноді потрапляв до офсайду, але це нормально з таким захистом суперника. Він мав три чи чотири моменти, коли він міг забити. Потім щось трапилося з асистентом Фліка. Помічник не був джентльменом після святкування перед нашою лавкою. Я сказав це Фліку, і він погодився", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт "Реала".

Зазначимо, що український голкіпер "Королівського клубу" Андрій Лунін провів на полі весь матч. Раніше повідомлялося, що основний воротар мадридців Тібо Куртуа отримав травму.

"Барселона" після перемоги в Ель Класико продовжує лідирувати у Примері, тепер маючи у своєму активі 30 очок. Каталонці збільшили відрив від "Реала", який посідає другу сходинку, до 6 балів.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" 3 листопада приймуть "Еспаньйол", а "бланкос" днем раніше на виїзді зустрінеться з "Валенсією".

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