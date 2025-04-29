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Анчелотті залишить "Реал" і очолить збірну Бразилії – ЗМІ
Італійський фахівець уже на початку літа стане головним тренером "селесао".
Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського "Реала" та очолить збірну Бразилії.
Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що 65-річний італійський фахівець уже домовився про угоду із "селесао", яка набере чинності у червні.
Очікується, що Анчелотті працюватиме з бразильцями вже під час червневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026.
Тоді як "Реал" під час Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США, вже матиме нового керманича.
Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.
Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.
Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).
За п'ять турів до завершення сезону "Реал" йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 4 очки. 11 травня "Барселона" прийматиме "Реал" у матчі чемпіонату Іспанії.
Раніше повідомлялося, що "Барселона" в екстратаймах здолала "Реал" і здобула Кубок Іспанії.