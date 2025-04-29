Анчелотті залишить "Реал" і очолить збірну Бразилії – ЗМІ

Карло Анчелотті / © Associated Press

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Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського "Реала" та очолить збірну Бразилії.

Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що 65-річний італійський фахівець уже домовився про угоду із "селесао", яка набере чинності у червні.

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Очікується, що Анчелотті працюватиме з бразильцями вже під час червневих матчів відбору на чемпіонат світу-2026.

Тоді як "Реал" під час Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США, вже матиме нового керманича.

Анчелотті вдруге очолив "Реал" 2021 року. Відтоді він виграв з командою 11 трофеїв, включно з двома титулами Ла Ліги та двома Лігами чемпіонів.

Протягом свого першого періоду на чолі мадридців (2013-2015) Карло виграв чотири трофеї: тріумфував у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Анчелотті є одним з найбільш успішних тренерів в історії футболу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів – двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

За п'ять турів до завершення сезону "Реал" йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Барселони" на 4 очки. 11 травня "Барселона" прийматиме "Реал" у матчі чемпіонату Іспанії.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" в екстратаймах здолала "Реал" і здобула Кубок Іспанії.