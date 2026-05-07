Андерсон Рібейро в подкасті Дениса Бойка: гра з Роналдіньйо, відродження "Металіста", ЮКСА в УПЛ

Денис Бойко та Андерсон Рібейро

У новому випуску подкасту на YouTube-шоу Дениса Бойка гостем став перший бразилець, який приїхав до Харкова та головний тренер футбольного клубу ЮКСА Андерсон Рібейро.

Колишній футболіст розповів про матч проти Роналдіньйо, гру на Мальті й любов до Харкова.

Професіоналізм і задоволення від гри: Роналдіньйо

До початку професійної кар'єри в Україні Андерсон Рібейро виступав у юнацькому бразильському клубі "Інтернасьйонал". У той час футболіст грав з одним з найкращих нападників в історії — Роналдіньйо.

"Він був за "Греміо", а я за "Інтернасьйонал". У нього футбол це теж сімейна історія: тато був футболістом, старший брат грав за збірну Бразилії і "Греміо". Футбольний чувак, він отримував кайф, він народився з м'ячем"

Рібейро додає: справа не лише в таланті, а й у наполегливості.

"Зараз ніхто не хоче залишатися після тренування і бити по воротах. У нього був не тільки талант, а й самовіддача. Він любив працювати"

"Арсенал" і переїзд до України

2002 року Андерсон Рібейро отримав пропозицію від тренера харківського "Арсенала" Володимира Чумака. Нападник згадує, що тоді навіть не знав про існування України, але погодився. Саме тут пройшла половина його професійної кар'єри.

"Перший час не потрапляв до заявки. Казали, що буду сидіти на заміні поки не заб'ю м'яч. Це було чотири матчі. У грі проти "Закарпаття" я вийшов на заміну на 75-й хвилині, одразу штрафний, подача — я забив свій перший гол головою і вже грав в основному складі"

За "Арсенал" футболіст зіграв 56 матчів і забив 18 голів, після цього його продали харківському "Металісту".

"За цей проміжок часу я довів (свою цінність) і збільшив зарплату у п'ять разів, коли прийшов до "Металіста". Тут я став найкращим бомбардиром Вищої ліги за чотири матчі".

Занепад ФК "Харків"

У 2005-2009 роках Рібейро виступав за ФК "Харків" і став свідком занепаду клубу. Футболіст поділився думками стосовно цього.

"Одне із завдань клубу — розвивати і продавати молодь. Так і вийшло, продали Гладкого, потім було ще скільки продажів. Думаю, що для керівництва це було найважливішим. Потім пішов наш президент, не запрошували хороших футболістів: було видно, що команда банкрут і вже не було сенсу її тримати"

Амбіції ЮКСА в Першій лізі

Зараз Андерсон Рібейро — головний тренер футбольного клубу ЮКСА (Українська Християнська Спортивна Академія). Ділиться, що працює переважно з молоддю й має на меті потрапити разом з командою до топ-4 Першої ліги.

"Зараз ми перебуваємо на шостому місці. Звісно, складно вийти до топ-4, але величезну роботу ми вже зробили. Навіть якщо не вийде цього року виконати завдання, кістяк команди є — спробуємо наступного"

Нападник розповів також про найсильніших легіонерів "Металіста", етап у Запоріжжі та яку роль йому призначав тренер Володимир Безсонов у ФК "Харків".

