Андрія Павелка оголосили в розшук: у чому підозрюють колишнього президента УАФ

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко

Автор публікації
Софія Бригадир
Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко

Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко / © УАФ

Колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка оголошено у розшук. Відомо, що розслідування веде Служба безпеки України, а датою його зникнення значиться 5 листопада 2025 року. Павелко внесений до списку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Про це стало відомо з сайту МВС.

За інформацією слідства, експосадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

— ч. 5 ст. 191 — розтрата або привласнення майна у великих розмірах;

— ч. 1 ст. 366 — внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та їх підроблення.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у привласненні коштів, перерахованих УАФ від УЄФА, та у службовому підробленні. Слідство встановило, що неправомірні дії нібито здійснювалися з квітня 2015-го до грудня 2016 року. Загальна сума збитків, вказана у матеріалах, — понад дев’ять мільйонів євро.

У 2023 році Павелко опинився у СІЗО через іншу кримінальну справу — щодо розкрадання грошей, виділених на будівництво заводу з виготовлення штучного газону. Там він провів 259 днів, після чого був відправлений під домашній арешт.

Після звільнення з-під варти керівництво УАФ ініціювало аудит діяльності організації за часів Павелка. Перевірка засвідчила: сукупні втрати активів становили приблизно 1,7 млрд грн. Зокрема, близько 500 млн грн організація втратила через розрахунки з офшорною компанією-агентом Newport Management.

Журналіст Костянтин Андріюк раніше заявляв, що прокуратура готувала нову підозру щодо можливої розтрати коштів. Проте вручити документи не вдалося, оскільки Павелко, за його даними, залишив Україну. Для перетину кордону він нібито використав фіктивні документи про інвалідність.

Після перебування в СІЗО Павелко звернувся до Європейського суду з прав людини та отримав компенсацію від України.

