Андрій Шевченко не стримав сліз під час інтерв'ю на італійському ТБ, говорячи про війну в Україні (відео)

Андрій Шевченко не стримав сліз під час інтерв'ю на італійському ТБ, говорячи про війну в Україні (відео)

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує активно допомагати своїй країні в боротьбі з російськими окупантами.

Легендарний футболіст під час прямого ефіру на італійському телеканалі "Mediaset" дав волю емоціям, розповідаючи про повномасштабну війну, яка Росія розпочала проти України.

45-річний екскерманич національної команди зізнався, чи думав над тим, щоб зі зброєю в руках воювати за свою країну. За словами Шевченка, він зрозумів, що буде ефективнішим на інформаційному та гуманітарному фронтах.

"Так, я думав про те, щоб піти воювати багато разів. Але це, мабуть, було б не найкращим рішенням. Найкраще рішення - використовувати мої зв'язки, говорити про війну, надавати гуманітарну допомогу, допомагати біженцям, створювати програми та спілкуватися з благодійними організаціями. Це те, чим я займаюся останні два місяці", - сказав Шевченко.

"Я би дуже хотів знову привезти своїх синів до України", - додав Шевченко, заплакавши під час інтерв'ю.

Former #Ukraine football manager and superstar striker Andriy Shevchenko struggled to hold back tears while being interviewed on Italian TV.@jksheva7 become emotional while talking about his wish to take his children back to Ukraine. pic.twitter.com/qfaVA3Wx3C — Tim White (@TWMCLtd) May 9, 2022

Додамо, що Шевченко активно допомагає Україні під час війни з Росією. Раніше повідомлялося, що Андрій поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України. Також він регулярно публікує в соцмережах пости на підтримку рідної країни.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Шевченко вирішив повернутися на футбольне поле заради України. Також він закупив для України медикаменти на величезну суму.

Нагадаємо, збірна України представила нову патріотичну форму на товариські матчі.

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