Андрій Шевченко оцінив тріумф збірної України над боснійцями у півфіналі плейоф відбору Євро-2024

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над командою Боснії і Герцеговини у півфінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця завершилася з рахунком 1:2 на користь українців. Команда Сергія Реброва пропустила першою, але потім завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика здійснила камбек і здобула путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість

"Вітаю збірну Україну з дуже важливою перемогою. Команда показала характер та боролася до останньої хвилини – молодці. Попереду вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що завдяки успіху в грі з боснійцями Ребров став рекордсменом за кількістю вольових перемог на чолі збірної України.

У фіналі плейоф відбору до Євро-2024 "синьо-жовті" розіграють путівку на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі розгромила Ізраїль (4:1).

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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