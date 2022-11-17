Андрій Шевченко отримав престижну премію в Італії: за що нагородили легенду

Легенда українського і світового футболу Андрій Шевченко став володарем премії імені Нільса Лідхольма.

Ця нагорода, яка вручається від 2011 року, була заснована на честь знаменитого футболіста "Мілана" та збірної Швеції. Її лауреатами стають люди зі світу футболу, які відзначилися не лише у спорті, а й у повсякденному житті.

Шевченка ж нагородили за "внесок у розвиток футболу та великі результати на міжнародному рівні".

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Під час церемонії нагородження українець подякував Італії за підтримку у війні з російськими окупантами.

"Я радий цій нагороді. Особливо тому, що бачу, як Італія прийняла українських громадян. Нас атакують росіяни, продовжують бомбити наші міста. Я сподіваюся, що італійці й надалі будуть мати велике серце до мого народу", – сказав Шевченко на врученні нагороди.

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