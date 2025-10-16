ТСН у соціальних мережах

Андрій Шевченко отримав посаду в ФІФА

Президента УАФ обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та голова комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль увійшли до складу постійних комітетів ФІФА.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Шевченка було обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а Монзуль – членом комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Голови та члени постійних комітетів ФІФА були обрані на термін у чотири роки (2025-2029).

Нагадаємо, 25 січня 2024 року Шевченко став новим президентом УАФ. Легенда українського футболу змінив на посаді раніше відстороненого Андрія Павелка, який очолював організацію від 2015 року.

На початку квітня 2025 року Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА.

