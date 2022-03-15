Андрій Шевченко поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України

Андрій Шевченко поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України

Легендарний футболіст і тренер допомагає постраждалим від російської агресії.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує активно допомагати співвітчизникам під час війни з російськими окупантами.

Як повідомило видання Daily Mail, Шевченко у власному домі в Лондоні прихистив кількох дітей-біженців. Окрім того, він пообіцяв допомогти знайти нові будинки для ще 150 українських переселенців.

Джерело зазначає, що загалом уже близько 89 тисяч англійців висловили готовність поселити у себе українських біженців.

Раніше повідомлялося, що Шевченко заплакав в ефірі італійського телебачення, розповідаючи про повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Також Андрій перед матчем Кубка Італії "Мілан" - "Інтер" Шевченко звернувся до італійців з проханням допомогти зупинити війну в Україні.

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