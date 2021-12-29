Андрій Шевченко повідомив, як почувається після позитивного тесту на коронавірус

Андрій Шевченко повідомив, як почувається після позитивного тесту на коронавірус

Захворювання коуча "грифонів" перебігає безсимптомно.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко звернувся до своїх підписників в Instagram після того, як у нього виявили коронавірус.

45-річний український керманич заспокоїв шанувальників, зазначивши, що його хвороба перебігає безсимптомно.

"На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання минає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренувальний процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", - написав Шевченко в сторіз Instagram.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом також заразився капітан "Дженоа" Доменіко Крішито. Тести решти команди на COVID-19 виявилися негативними.

Після 19 турів "Дженоа" посідає 18-те місце в турнірній таблиці Чемпіонату Італії, перебуваючи в зоні вильоту.

У наступному матчі Серії А колектив Шевченка 6 січня вирушить в гості до "Сассуоло".

Загалом під керівництвом Шевченка "Дженоа" провела в італійському чемпіонаті сім матчів, у яких здобула два бали.

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