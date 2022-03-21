Андрій Шевченко - про війну з російськими окупантами: Ми будемо захищатися до кінця, у нас немає вибору

Андрій Шевченко - про війну з російськими окупантами: Ми будемо захищатися до кінця, у нас немає вибору

Екскерманич "синьо-жовтих" розповів про жахливі звірства загарбників.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів британському виданню Daily Mail про розв'язану Російською Федерацією війну проти України.

"Я спав. Мені зателефонували. Це була моя мама. Вона… Вибач. Це непросто. Запевняю тебе. Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на такий крок і почне війну. Ми були шокованими.

Ти відчуваєш кожну бомбу, яка влучає в землю, тому що будинок тремтить. Ось такий вигляд зараз має війна. Та стадія, коли росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжалісно.

Вони не дають українському народу шансу на гуманітарні коридори. Моя мама там. Сестра теж, як і дядько, тітка, кузен. Мої друзі - деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, свободу, вибір, гордість. Ми захищаємося, боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору.

Позиція президента Володимира Зеленського була дуже важливою. Він міг виїхати. Але чітко сказав, що залишиться і що ми повинні захищати нашу країну. Це об'єднало український народ. Він залишився з ними, ми не здамося.

Коли ти бачиш людей на вулиці, які йдуть без зброї, щоб зупинити танк - це сильно. Ми будемо захищатися до кінця. Росії тут не раді. Я просто кажу правду. Правильний підхід - говорити правду. Мені дуже шкода журналістів, які гинуть. Ті, хто перебуває на передовій, намагаються розповісти світові правду, а їх вбивають.

Джордан, мій старший син, пішов зі мною на протести в Лондоні. Він знає, що відбувається. Мені та моїй родині тяжко, але знаю, як важко людям в Україні, які постійно бояться за своє життя", - сказав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України.

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