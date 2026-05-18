Андрій Шевченко прокоментував призначення Мальдери головним тренером збірної України

Андрій Шевченко та Андреа Мальдера / © УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував призначення італійського фахівця Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

"Завдання найамбіційніше — ми хочемо потрапити на чемпіонат Європи. Контракт з Мальдерою підписано на два роки з опцією обов'язкового подовження. Це вже федерація буде вирішувати. Завдання — через Лігу націй потрапити на чемпіонат Європи. Це не тільки стосується головного тренера — таке ж завдання ставиться перед гравцями. Гравці повинні мати більше відповідальності й ми будемо з ними про це говорити.

Дуже важливо зробити так, аби вболівальники України були зі збірною. Тому перший збір, який буде відбуватися з новим тренером, буде в Україні. За можливістю ми будемо дивитися, аби проводити такі збори частіше. Там будуть акції для наших вболівальників, аби зблизити збірну з уболівальниками", — сказав Шевченко на пресконференції.

Також УАФ привітала Мальдеру з Днем народження. Новому головному тренеру збірної України сьогодні, 18 травня, виповнилося 55 років.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Біля керма "синьо-жовтих" він замінив Сергія Реброва.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Нагадаємо, 22 квітня Ребров залишив збірну України, яку очолював від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

