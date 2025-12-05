ТСН у соціальних мережах

Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування ЧС-2026 для збірної України

У разі виходу на Мундіаль команда Сергія Реброва зіграє у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © Associated Press

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування фінального турніру чемпіонату світу-2026.

Збірна України як учасник плейоф відбору на ЧС-2026 була посіяна з останнього, четвертого кошика та потрапила до групи F.

У разі виходу на Мундіаль команда Сергія Реброва зіграє у квартеті з Нідерландами, Японією та Тунісом.

"Головне очікування – нам потрапити з плейоф відбору на чемпіонат світу. Треба готуватися до цих ігор. Група – зрозуміло, що команди усі сильні. Але головне завдання – вийти на чемпіонат світу.

Нам неважливо зараз ці суперники. Перше завдання – попасти сюди. Потім будем готуватися, розуміємо, які команди – вони непогані, дуже гарні, всі уміють зараз грати в футбол. Але головне завдання – потрапити на чемпіонат світу.

У нас дуже непростий плейоф, треба готуватися. Збірна Швеції – дуже гарна команда, гарні гравці. Група атаки дуже сильна, але я думаю, якщо ми налаштуємося добре, то у нас є непогані шанси потрапити на чемпіонат світу", – сказав Шевченко в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Щоб пробитися до фінального турніру ЧС-2026, збірній України потрібно виграти ще два матчі. У півфіналі плейоф європейського відбору наша команда 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції.

Переможець цього поєдинку в фіналі плейоф 31 березня 2026 року розіграє путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України буде номінальним господарем півфіналу плейоф зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Під час жеребкування фінального турніру ЧС-2026 було сформовано 12 груп по чотири команди в кожній. По 2 найкращі збірні з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

