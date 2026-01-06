ТСН у соціальних мережах

Андрій Шевченко розчулив дописом з нагоди 87-річчя від дня народження Лобановського

Володар "Золотого м'яча" зворушливо вшанував пам'ять свого вчителя.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Шевченко біля пам'ятника Валерію Лобановському

Андрій Шевченко біля пам'ятника Валерію Лобановському / © ФК Динамо Київ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко опублікував щемливий допис з нагоди 87-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського.

"Ви дали мені зрозуміти, що у футболі немає дрібниць. Жодна деталь роботи не може бути проігнорована. З днем народження, Валерію Васильойовичу", – написав Шевченко в Instagram-сторіз.

Андрій Шевченко вшанував пам'ять Валерія Лобановського / instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко вшанував пам'ять Валерія Лобановського / instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко грав під керівництвом Лобановського у київському "Динамо" та збірній України. Він неодноразово дякував Валерію Васильовичу, який допоміг його становленню як футболіста.

Після отримання 2004 року нагороди найкращому футболісту світу Шевченко приїхав до Києва та привіз "Золотий м'яч" до пам'ятника своєму тренеру та вчителю – Лобановському.

"Лобановський дав мені розуміння того, що у футболі немає дрібниць. Жодна деталь роботи не може бути проігнорована. Я слухав його з відкритим ротом, ловлячи кожне слово", – розповідав Шевченко.

Сьогодні, 6 січня, легендарному українському тренеру Валерію Лобановському виповнилося б 87 років. Він помер 13 травня 2002-го у віці 63 років.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування ЧС-2026 для збірної України.

