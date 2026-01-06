Андрій Шевченко розчулив дописом з нагоди 87-річчя від дня народження Лобановського

Андрій Шевченко біля пам'ятника Валерію Лобановському / © ФК Динамо Київ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко опублікував щемливий допис з нагоди 87-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського.

"Ви дали мені зрозуміти, що у футболі немає дрібниць. Жодна деталь роботи не може бути проігнорована. З днем народження, Валерію Васильойовичу", – написав Шевченко в Instagram-сторіз.

Андрій Шевченко вшанував пам'ять Валерія Лобановського / instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко грав під керівництвом Лобановського у київському "Динамо" та збірній України. Він неодноразово дякував Валерію Васильовичу, який допоміг його становленню як футболіста.

Після отримання 2004 року нагороди найкращому футболісту світу Шевченко приїхав до Києва та привіз "Золотий м'яч" до пам'ятника своєму тренеру та вчителю – Лобановському.

"Лобановський дав мені розуміння того, що у футболі немає дрібниць. Жодна деталь роботи не може бути проігнорована. Я слухав його з відкритим ротом, ловлячи кожне слово", – розповідав Шевченко.

Сьогодні, 6 січня, легендарному українському тренеру Валерію Лобановському виповнилося б 87 років. Він помер 13 травня 2002-го у віці 63 років.

