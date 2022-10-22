Андрій Шевченко став лауреатом однієї з премій від Golden Boy: за що нагородили легенду

Легенда українського і світового футболу Андрій Шевченко отримав нагороду "Golden Boy Career Award" від італійського видання Tuttosport.

Органітори премії відзначили видатну кар'єру українського володаря "Золотого м'яча", а також його відданість народу України та та боротьбу за мир.

"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х і початку нового тисячоліття Андрій Шевченко здобув нагороду "Golden Boy Career" від Tuttosport за свою надзвичайну кар’єру, а також щоденну відданість Україні та прагнення миру", - йдеться в коментарі Tuttosport.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко зірвав овації промовою про війну в Україні на церемонії вручення "Золотого м'яча".

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