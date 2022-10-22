Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Андрій Шевченко став лауреатом однієї з премій від Golden Boy: за що нагородили легенду

Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Андрій Шевченко став лауреатом однієї з премій від Golden Boy: за що нагородили легенду

Фото: Associated Press

Українець отримав приз "Golden Boy Career Award" від авторитетного видання Tuttosport.

Легенда українського і світового футболу Андрій Шевченко отримав нагороду "Golden Boy Career Award" від італійського видання Tuttosport.

Органітори премії відзначили видатну кар'єру українського володаря "Золотого м'яча", а також його відданість народу України та та боротьбу за мир.

"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х і початку нового тисячоліття Андрій Шевченко здобув нагороду "Golden Boy Career" від Tuttosport за свою надзвичайну кар’єру, а також щоденну відданість Україні та прагнення миру", - йдеться в коментарі Tuttosport.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко зірвав овації промовою про війну в Україні на церемонії вручення "Золотого м'яча".

Читайте також:

Golden Boy-2022: визначено найкращого молодого футболіста Європи

Футболісти збірної Ірану просять ФІФА усунути їх від ЧС-2022: подробиці скандалу

Поплатився за скандальний вчинок: Роналду вигнали з першої команди "Манчестер Юнайтед"

Повʼязані теми:

Наступна публікація