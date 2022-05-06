Андрій Шевченко та Борис Джонсон відвідали благодійну акцію для допомоги Україні у війні з Росією

Андрій Шевченко та Борис Джонсон відвідали благодійну акцію для допомоги Україні у війні з Росією

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон взяли участь у благодійному заході на підтримку українського народу у війні з російськими окупантами.

У п'ятницю, 5 травня, посольство України у Великій Британії організувало акцію "Смілива Україна" з метою зібрати кошти для допомоги Україні. 45-річний екскерманич національної команди отримав запрошення на цей благодійний захід і відвідав його.

Про це Андрій Шевченко написав на своїй сторінці в Instagram.

На благодійному вечорі також був присутнім прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він виголосив промову на підтримку України у страшній війні, яку розв'язала Російська Федерація.

"Посольство України у Великій Британії організувало акцію "Смілива Україна" зі збирання коштів для допомоги Україні. Дуже важливо бачити підтримку нашої країни по всьому світу. Хочу висловити велику подяку посольству України за запрошення.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон взяв участь у заході та виголосив свою промову, щоб підтримати Україну та продовжити співпрацю з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб досягти перемоги у цій страшній війні, допомогти Україні коштами та зробити все для перемоги та миру в Україні.

Я хочу закликати всіх, продовжувати підтримувати Україну, адже люди гинуть і страждають кожного дня. Я щиро вірю, що всі дії призведуть до Перемоги України та принесуть мир і спокій у наше життя. Слава Україні!", - написав Шевченко в Instagram.

Додамо, що Шевченко активно допомагає Україні під час війни з Росією. Раніше повідомлялося, що Андрій поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України. Також він регулярно публікує в соцмережах пости на підтримку рідної країни.

Також нещодавно стало відомо, що Шевченко вирішив повернутися на футбольне поле заради України.

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