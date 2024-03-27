Андрій Шевченко в роздягальні зворушливо привітав збірну України з виходом на Євро-2024

Голова УАФ завітав до футболістів національної команди після переможної гри з ісландцями.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко привітав збірну України з вольовою перемогу над командою Ісландії (2:1) та виходом на чемпіонат Європи-2024.

Після завершення фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти ісландців Шевченко завітав до роздягальні "синьо-жовтих" і виступив з емоційною промовою, повідомляє Суспільне Спорт.

"Це неймовірно. У такий складний час... Всі чекали цього моменту. Знаю, що всі у вас вірять. Буквально отримав тисячу повідомлень підтримки. Люди на першій лінії (оборони – прим.), які захищають нашу країну, – ви дали їм якийсь шматочок щастя. Тому я дякую вам за це. Ви молодці", – звернувся Шевченко до команди.

Зазначимо, що у фінальному турнірі Євро-2024 збірна України зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Віктор Циганков присвятив перемогу над Ісландією та вихід на чемпіонат Європи воїнам ЗСУ.

Також перемогу над ісландцями та завоювання путівки на континентальну першість прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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