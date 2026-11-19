Андрій Шевченко / © Associated Press

Реклама

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко відреагував на скандальне інтерв'ю Михайла Мудрика, в якому той заявив, що допінг потрапив до його організму в збірній України.

Очільник УАФ назвав звинувачення 25-річного футболіста на адресу УАФ безпідставним наклепом.

Реклама

Ба більше, за словами Шевченка, сторона Мудрика неодноразово зверталася до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який взяв би на себе відповідальність за його позитивний допінг-тест.

Реклама

"Хочу висловити свою позицію щодо звинувачень Михайла Мудрика. Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу.

Натомість після відсторонення Михайла Мудрика його представники неодноразово зверталися до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі. УАФ відмовилася — така пропозиція суперечить принципам нашої роботи. Звинувачення від представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після багатьох досліджень та перевірок. Розслідування і підсумкова мирова угода з WADA та англійською асоціацією це підтверджують.

Після того як Михайло став гравцем "Челсі", клуб надіслав УАФ лист, де було прохання не давати йому жодних медикаментів під час зборів національної команди. Персонал збірної дотримався цього прохання. Головний тренер Сергій Ребров також погодив Михайлу, щоб на зборах із ним працювали двоє його особистих фахівців. Саме ці люди стежили за його режимом і відновленням та допомагали йому з побутом.

Усі необхідні перевірки у цій справі УАФ виконала. Ми надали представникам Мудрика інформацію, яку вони запитували, і були на зв'язку з тими, хто працював над справою.

Реклама

Я знаю людей, які працюють у збірній багато років. Я довіряю їм, адже за весь цей час у команді не було жодних інцидентів, які могли б примусити засумніватись у їхньому професіоналізмі. Якщо Михайло має докази на підтвердження своїх слів, нехай їх надасть. Якщо таких доказів немає, я очікую, що він публічно відкличе свої звинувачення й перепросить перед людьми, чию чесність і професійність поставив під сумнів", — сказав Шевченко у відповідь на запит Tribuna.com.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Реклама

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу та дозволили йому повернутися на поле. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Новини партнерів

Новини партнерів