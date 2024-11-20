Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Албанією у вирішальній грі Ліги націй

Легендарний футболіст наголосив на символізмі тріумфу "синьо-жовтих" у 1000-й день повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Албанією (2:1) у вирішальному матчі останнього туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Легендарний футболіст та колишній головний тренер "синьо-жовтих" подякував національній команді, яка зуміла здобути перемогу в 1000-й день повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

"Команда показала характер та результат на полі. Хлопці вибороли перемогу в останній грі року та покращили нашу позицію у турнірі. Дякую команді та тренерському штабу за цей результат.

Символічна перемога у день, коли Україна перетнула ще одну межу війни та продовжує боротьбу завдяки захисникам і захисницям", – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що перший забитий м'яч у грі проти албанців українські футболісти відсвяткували символічно. Вони розгорнули футболку національної збірної з числом "1000", нагадавши світу, що в Україні досі триває війна.

Збірна України з 8 очками фінішувала на другій сходинці групи B1 та зіграє у плейоф за путівку до Дивізіону А. Виграла наш квартет Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до еліти Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і позмагається у плейоф за збереження прописки в Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останнє місце та вилетіла до Дивізіону C.

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Свого суперника у боротьбі за путівку до Ліги А команда Реброва дізнається у п'ятницю, 22 листопада, під час жеребкування. Це буде одна зі збірних, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія.

Матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Збірна Україна буде номінальним господарем першого поєдинку.

Раніше повідомлялося, що автор вирішального гола у ворота албанців Роман Яремчук висловився про перемогу та вихід до плейоф за право підвищитися до еліти Ліги націй.

Нагадаємо, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги націй-2024/25, які продовжать боротьбу за трофей.

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