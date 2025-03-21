Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Бельгією в плейоф Ліги націй

Легендарний футболіст поділився емоціями від успішного для "синьо-жовтих" поєдинку.

Колишній головний тренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу "синьо-жовтих" над Бельгією в першому матчі плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Команда Сергія Реброва пропустила першою, але в другому таймі тричі вразила ворота бельгійців та в підсумку здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.

"Молодці, хлопці. Так тримати. Чудова робота, командо", – написав Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Бельгією / Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Раніше повідомлялося, що головний тренер української збірної Сергій Ребров прокоментував перемогу над Бельгією в першому матчі плейоф Ліги націй.

Також керманич "синьо-жовтих" назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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