Андрій Шевченко відреагував на поразку збірної України від Англії на старті відбору до Євро-2024

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку "синьо-жовтих" від Англії в рамках 2-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився поразкою команди Руслана Ротаня з рахунком 2:0 .

Незважаючи на програш, Шевченко похвалив українську збірну за нав'язану боротьбу в грі проти іменитого суперника.

"Мені дуже приємно, що вболівальники цінують зусилля гравців. Англія була набагато кращою та якіснішою, але мені сподобався підхід нашої команди. Ми йдемо з високо піднятою головою. Україна показала хорошу боротьбу", – наводить слова Шевченка Sky Sports.

Раніше поразку від Англії прокоментував Руслан Ротань, для якого це був дебютний офіційний матч на посаді виконувача обов'язків головного тренера збірної України.

У своєму наступному поєдинку відбору на континентальну першість "синьо-жовті" 16 червня в гостях зіграють з Північною Македонією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці