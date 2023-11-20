Андрій Шевченко висловився про вирішальний матч збірної України проти Італії за вихід на Євро-2024

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував майбутній матч "синьо-жовтих" проти Італії в рамках останнього 10-го туру відбору на Євро-2024.

"Для України це дуже важливий матч. Цього вечора нам нема чого втрачати. Я очікую в Леверкузені повний стадіон і величезну підтримку. В України багато хороших футболістів, які показують хорошу гру в Європі. Італія – потужна збірна, а Лучано Спаллетті – чудовий тренер, якого я поважаю.

Незважаючи на війну, на те, що ми змушені грати кожен домашній матч на виїзді, і на труднощі, з якими стикаємося всередині країни, команда все ще перебуває в хорошому становищі. Очевидно, що відбулася зміна поколінь, але у нас є хороші гравці, такі як Мудрик, Судаков і Циганков.

Ребров зробив чудову роботу в дуже важкій ситуації. Він приніс свою філософію, і команда зміцніла. На цьому етапі нам нема чого втрачати, але це не означає, що ми задоволені досягнутим", – наводить слова Шевченка Calcionews24.

Поєдинок Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія доступна на нашому сайті.

Для обох збірних це буде вирішальний матч у боротьбі за вихід на континентальну першість. Перед заключним туром Італія та Україна мають однакову кількість очок (по 13), але "Скуадра Адзурра" випереджає "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

Підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати чинних чемпіонів Європи з будь-яким рахунком, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024. А ось команді Лучано Спаллетті для потрапляння на ЧЄ буде достатньо й нічиєї у поєдинку з українцями.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. "Синьо-жовті" зіграють у плейоф в разі поразки або нічиєї в поєдинку проти Італії.

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