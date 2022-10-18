Андрій Шевченко зірвав овації промовою про війну в Україні на церемонії вручення "Золотого м'яча" (відео)

Легенда українського і світового футболу Андрій Шевченко виступив з емоційною промовою на церемонії вручення "Золотого м'яча" 2022 року.

Володар "Золотого м'яча-2004" вкотре нагадав світові, що повномасштабна війна українського народу з російськими окупантами триває. Шевченко заявив, що пишається співвітчизниками, які бороться проти агресора за свою свободу, а також закликав усіх не припиняти допомагати Україні протистояти ворогу.

"Це дуже складний момент для усіх українців, відколи війна почалася. Я дуже пишаюсь тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога. Я залучений у багато гуманітарних та медичних проєктів разом з платформою UNITED24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна й досі триває. Але найважливіше - залишатися з Україною і допомагати", - сказав Шевченко зі сцени.

На промову українця наповнений зірками футболу паризький театр "Шатле" відреагував тривалими оплесками.

Chevtchenko got a message for all of us... #ballondor pic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Після свого звернення Шевченко оголосив ім'я найкращої футболістки 2022 року, вручивши "Золотий м'яч" Алексії Путельяс з "Барселони".

Додамо, що володарем "Золотого м'яча-2022" у чоловіків став форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема. Для 34-річного француза це перше подібне визнання в кар'єрі.

Нагадаємо, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" є Мессі, який отримував цей приз сім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Найближчий переслідувач аргентинця - португалець Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За період від 2008 до 2021 року гегемонію Мессі та Роналду зумів перервати лише хорват Лука Модріч, який став володарем нагороди 2018 року.

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