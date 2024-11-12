Андрія Шевченка включили до Зали слави італійського футболу: реакція української легенди

Президент УАФ отримав спеціальну нагороду від Італійської федерації футболу.
Колишнього форварда "Мілана" та чинного президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка включили до Зали слави італійського футболу.
Про це повідомляє офіційний сайт Італійської федерації футболу.
Шевченко був номінований у категорії "Іноземні футболісти" та отримав свою нагороду на урочистій церемонії в Коверчано.
На церемонії 48-річний українець зачитав свого листа, в якому подякував Італії та "Мілану".
"Це лист від української дитини, яка мріяла приїхати до вас. Я бачив вас і ваших чемпіонів по телевізору: Мальдіні, Барезі, Марадону, Платіні, Ван Бастена, Баджо та Віаллі. Я завмирав, ніби перед витвором мистецтва. Я бачив стадіони, повні людей і пристрасті. Ви були майже релігією. Я почувався добре під час своєї першої поїздки до Рима в дитинстві, і відтоді хотів повернутися до Італії. Це сталося.
Дорогий "Мілане", дякую тобі за віру в мене. Ти одразу дозволив мені відчути себе членом родини, ми багато виграли разом. Увійти до Зали слави італійського футболу – це величезний привілей, і я дякую за це всім моїм товаришам за "Міланом" та всім менеджерам і вболівальникам. Італіє, я люблю тебе", – сказав Шевченко.
Крім того, голова УАФ подякував Італії за підтримку України та допомогу у розвитку спорту під час війни.
"Дякую всій Італії за те, що вона була поруч з Україною у найважчий момент нашої історії. Футбол і спорт мають велику цінність і велику силу, щоб допомогти людям. Вони будують місток стосунків і є своєрідною терапією для людей, які постраждали від війни", – додав Шевченко.
Нагадаємо, Шевченко виступав за "Мілан" від 1999 до 2006 року, а також від 2008 до 2009. У першому ж сезоні після переходу з "Динамо" Андрій забив за "россонері" 24 голи в Серії А, ставши найкращим бомбардиром і найкращим легіонером ліги.
Всього за італійський клуб український форвард зіграв 322 матчі у всіх турнірах, в яких забив 175 голів. 2003 року Андрій виграв з "россонері" Лігу чемпіонів, а в 2004-го став володарем "Золотого м’яча".
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