Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Андрію Шевченку - 45: легенду футболу зворушливим роликом привітали з днем народження (відео)

Андрію Шевченку - 45: легенду футболу зворушливим роликом привітали з днем народження (відео)

instagram.com/andriyshevchenko

Яскравий відеоподарунок видатному футболісту та тренеру підготувала його племінниця.

29 вересня знаменитому футболісту та колишньому тренеру збірної України Андрію Шевченку виповнилося 45 років. Із днем народження легенду привітала його дружина Крістен Пазік, опублікувавши яскравий відеоролик в Instagram.

До атмосферного відео увійшли кадри з різних періодів життя Андрія. Більшість із них були з сімейного архіву, тож можна побачити іменинника поза футбольним поле. Як зазначила дружина Андрія, яскраве відео підготувала його племінниця.

"З днем народження, Андрію! Ми так тебе любимо! Дякую нашій племінниці за створення цього відео", - написала Крістен.

Зазначимо, що Шевченко та Крістен одружилися в 2004 році. Вони виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Александра та Райдер-Габріеля.

Додамо, що з днем народження Шевченка також привітали його колишні клуби - "Динамо" та "Мілан".

Читайте також: "Це був чудовий день": безробітний Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України

  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко замовив персоналізовані ключки для гольфу з розміщеним на них українським прапором.

Наступна публікація