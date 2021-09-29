Андрію Шевченку - 45: легенду футболу зворушливим роликом привітали з днем народження (відео)

Яскравий відеоподарунок видатному футболісту та тренеру підготувала його племінниця.

29 вересня знаменитому футболісту та колишньому тренеру збірної України Андрію Шевченку виповнилося 45 років. Із днем народження легенду привітала його дружина Крістен Пазік, опублікувавши яскравий відеоролик в Instagram.

До атмосферного відео увійшли кадри з різних періодів життя Андрія. Більшість із них були з сімейного архіву, тож можна побачити іменинника поза футбольним поле. Як зазначила дружина Андрія, яскраве відео підготувала його племінниця.

"З днем народження, Андрію! Ми так тебе любимо! Дякую нашій племінниці за створення цього відео", - написала Крістен.

Зазначимо, що Шевченко та Крістен одружилися в 2004 році. Вони виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Александра та Райдер-Габріеля.

Додамо, що з днем народження Шевченка також привітали його колишні клуби - "Динамо" та "Мілан".

Андрію Шевченку – 45. Вітаємо!



Сьогодні виповнюється 45 років легендарному вихованцю та футболісту київського «Динамо», володарю Золотого м'яча – 2004 Андрію Шевченку. pic.twitter.com/ojAkTyoTuZ — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 29, 2021

The King from the East turns 45 today! Long live the king



Oggi @jksheva7 compie 45 anni! Lunga vita al Re dell'Est #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/c0HTSfGkGN — AC Milan (@acmilan) September 29, 2021

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Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко замовив персоналізовані ключки для гольфу з розміщеним на них українським прапором.

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