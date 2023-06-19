Англія феєрично познущалася з Північної Македонії в групі збірної України у відборі на Євро-2024

Команда Гарета Саутгейта здобула четверту поспіль перемогу у кваліфікації на чемпіонат Європи.

Збірна Англії вдома розтрощила команду Північної Македонії в матчі 4-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 7:0 .

"Три леви" вирішили долю протистояння ще в першому таймі, тричі відправивши м'яч у ворота суперника. На 29-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Гаррі Кейн. Потім перевагу англійців зміцнили Букайо Сака і Маркус Рашфорд.

Після перерви підопічні Гарета Саутгейта продовжили куражитися. Ще два голи записав до свого активу Сака – одноклубник українця Олександра Зінченка в лондонському "Арсеналі" зробив хет-трик у матчі.

Також по одному м'ячу в другому таймі забили Келвін Філліпс і Кейн, який оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Таким чином, збірна Англії здобула четверту поспіль перемогу у кваліфікації на континентальну першість. Родоначальники футболу з 12 очками впевнено очолють групу С. Далі йдуть Україна (6), Північна Македонія (3), Італія (3) та Мальта (0).

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У наступному турі відбору на Євро-2024 англійці 9 вересня зіграють проти України. Того ж дня Північна Македонія прийматиме Італію.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

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