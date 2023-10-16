Англія – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч суперників України у відборі на Євро-2024

У вівторок, 17 жовтня, збірні Англії та Італії зійдуться в очному поєдинку 8-го туру відбору на Євро-2024.

Поєдинок суперників України у боротьбі за вихід на континентальну першість відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У паралельному матчі восьмого туру групи С збірна України на виїзді зустрінеться з командою Мальти. Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна доступна на нашому сайті.

Де дивитися матч Англія – Італія

На території України поєдинок Англія – Італія у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Англія – Італія

Фаворитом поєдинку букмекери вважають збірну Англії. На перемогу команди Гарета Саутгейта приймаються ставки з коефіцієнтом 1,68. Нічия – 3,85. Виграш італійців – 5,90

Англія – Італія: турнірні розклади перед матчем

Поточне турнірне становище у групі C: Англія (13 очок, 5 матчів), Італія (10, 5), Україна (10, 6), Північна Македонія (7, 6), Мальта (0, 6).

Перемога над "Скуадрою Адзуррою" достроково виведе Англію на Євро-2024. Якщо українці втратить очки в матчі з Мальтою, то англійців для потрапляння на ЧЄ влаштує навіть нічия проти Італії.

Таблиця групи С після семи турів

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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