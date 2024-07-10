Англія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Нідерландами та вийшла до фіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Англії перемогла національну команду Нідерландів у другому півфінальному матчі Євро-2024 з футболу. Поєдинок у Дортмунді завершився з рахунком 1:2 .

Команда Рональда Кумана вийшла вперед уже на 7-й хвилині зустрічі. Хаві Сімонс з-за меж штрафного красивим пострілом вколотив м'яч у дальню "дев'ятку".

Підопічні Гарета Саутгейта відігралися на 18-й хвилині. Дензел Дюмфріс у власному штрафному під час удару Гаррі Кейна зачепив його ногу – арбітр після перегляду відеоповтору (VAR) призначив пенальті, який Кейн успішно реалізував.

Дуже швидко англійці могли повести в рахунку. На 23-й хвилині Філ Фоден пробив після сольного проходу, але Дюмфріс зупинив м'яч просто на лінії воріт.

На 30-й хвилині вже нідерландці були близькими до того, щоб вдруге в цьому матчі вирватися в лідери, проте удар Дюмфріса головою після подачі з кутового прийняла на себе поперечина.

"Три леви" небезпечно відповіли через дві хвилин. Фоден з дальньої дистанції влучив у ліву стійку. Таким чином, на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.

У другому таймі суперники продовжили грати на зустрічних курсах. "Ораньє" створили чудовий момент на 65-й хвилині – Вірджил Ван Дейк пробив в один дотик після подачі зі штафного, але Джордан Пікфорд відбив м'яч на кутовий.

Англія могла забити на 80-й хвилині – Букайо Сака відправив м'яч у ворота після прострілу Вокера, але перед цим у Кайла був офсайд, тому бригада арбітр цей гол не зарахувала.

Розв'язка напруженого протистояння настала на останній хвилині основного часу. Оллі Воткінс, який за десять хвилин до цього вийшов на заміну замість Кейна, на правому фланзі штрафного отримав пас від Коула Палмера та вразив дальній нижній кут.

Чотирьох компенсованих до другого тайму хвилин не вистачило "Помаранчевим" для того, щоб спробувати зрівняти рахунок і перевести гру до екстратаймів. Збірна Англії – другий фіналіст чемпіонату Європи-2024.

Огляд матчу Нідерланди – Англія

Буде додано незабаром.

Англія у фіналі Євро-2024 позмагається з Іспанією, яка в першому півфіналі обіграла Францію (2:1).

Фінал чемпіонату Європи-2024 заплановано на неділю, 14 липня, на "Олімпіаштадіоні" у Берліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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