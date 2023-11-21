Англія не подужала македонців у заключному матчі кваліфікації Євро-2024

Команда Гарета Саутгейта впевнено виграла групу, де також змагалася збірна України.

Збірна Англії в гостях зіграла внічию з командою Північної Македонії в матчі останнього 10-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч у Скоп'є завершилася з рахунком 1:1 .

Господарі поля вийшли вперед наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині Еніс Барді не зумів реалізувати пенальті, але успішно зіграв на добиванні.

Після перерви англійці одразу могли зрівняти рахунок, але гол Джека Гріліша після перегляду відеоповтору було скасовано через офсайд.

Утім, команда Гарета Саутгейта все ж змогла відігратися. На 59-й хвилині автогол записав до свого пасиву півзахисник македонців Яні Атанасов. Більше рахунок на табло не змінився.

Додамо, що в паралельному матчі групи С збірна України дала бій Італії, але не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Поєдинок у Леверкузені завершився нульовою нічиєю.

Таким чином, прямі путівки на Євро-2024 з групи С отримали Англія (20 очок) та Італія (14 балів), яка випередила Україну (14) за результатами особистих зустрічей. Північна Македонія (8) посіла четверте місце, Мальта (0) – остання.

Раніше повідомлялося, що збірна України гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024. Жеребкування раунду плейоф відбудеться 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

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