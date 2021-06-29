Англія - Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2020 29 червня

Англія - Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Євро-2020 29 червня

Команди визначать передостаннього чвертьфіналіста континентальної першості.

У вівторок, 29 червня, в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зустрінуться збірні Англії і Німеччини. Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідає уболівальникам, де можна подивитися матч, і які прогнози букмекерів на поєдинок.

Де дивитися матч Англія - Німеччина

У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Англія - Німеччина

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є англійці. На перемогу команди Гарета Саутгейта в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.44. Нічия - 3.40. Успіх німців - 3.15.

На прохід збірної Англії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.79. На вихід команди Німеччини до наступного раунду плейоф - 2.10.

Переможець матчу Англія - Німеччина в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Швеція - Україна . Це буде заключний чвертьфінальний поєдинок, він відбудеться 3 липня в Римі і розпочнеться о 22:00.

- . Це буде заключний чвертьфінальний поєдинок, він відбудеться 3 липня в Римі і розпочнеться о 22:00. Раніше до 1/4 фіналу континентальної першості вийшли Данія, Італія, Чехія, Бельгія, Іспанія і Швейцарія.

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