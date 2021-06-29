Англія - Німеччина: стали відомі стартові склади на суперматч за путівку у чвертьфінал Євро-2020

Англія - Німеччина: стали відомі стартові склади на суперматч за путівку у чвертьфінал Євро-2020

Старт поєдинку на "Вемблі" - о 19:00.

Збірні Англії та Німеччини оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020, який сьогодні, 29 червня, відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр, Філліпс, Райс, Шоу, Сака, Кейн, Стерлінг

Німеччина: Ноєр, Гінтер, Хуммельс, Рюдігер, Кімміх, Горецка, Кроос, Госенс, Хаверц, Мюллєр, Вернер

Поєдинок Англія - Німеччина розпочнеться о 19:00 за київським часом. На ТСН Проспорт доступна онлайн-трансляція матчу.

Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0).

Німеччина пробилася до плейоф з другого місця групи F. Підопічні Йоахіма Льова програли Франції (0:1), перемогли Португалію (4:2) і зіграли внічию з Угорщиною (2:2).

Переможець матчу Англія - Німеччина в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Швеція - Україна.

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