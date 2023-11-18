Англія скромно обіграла Мальту в групі збірної України у відборі на Євро-2024 (відео)

Команда Гарета Саутгейта не дозволила мальтійцям завершити кваліфікацію на ЧЄ бодай з одним набраним очком.

Збірна Англії перемогла команду Мальти в матчі 9-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Гарета Саутгейта вийшли вперед на 8-й хвилині завдяки автоголу захисника гостей Енріко Пепе.

У другому таймі "Три леви" зміцнили свою перевагу – на 75-й хвилині відзначився Гаррі Кейн, а результативну передачу зробив Букайо Сака.

Минуло ще три хвилини й англійці могли забити втретє, але після перегляду відеоповтор гол Деклана Райса у було скасовано через офсайд.

Огляд матчу Англія – Мальта

Зазначимо, що для обох збірних ця зустріч уже не мала турнірного значення. Перед заключним туром Англія (19 балів) лідирує у групі С – команда Саутгейта ще раніше достроково вийшла на Євро-2024. Мальта зазнала восьмої поразки поспіль і завершила відбір на континентальну першість на останньому місці, не зумівши здобути жодного очка.

Додамо, що в іншому матчі 9-го туру групи С збірна Італії на "Стадіо Олімпіко" у Римі розбила команду Північної Македонії з рахунком 5:2.

Ця перемога дозволила "Скуадрі Адзуррі" (13 балів) піднятися на друге місце квінтету – команда Лучано Спаллетті за додатковими показниками випереджає Україну (13 пунктів), яка опустилася на третю позицію. Далі йдуть Північна Македонія (7) та Мальта (0).

У заключному турі англійська збірна 20 листопада на виїзді зустрінеться з Північною Македонією. Цього ж дня Україна та Італія в очному матчі у німецькому Леверкузені розіграють пряму путівку на Євро-2024 – команді Сергія Реброва необхідна лише перемога над чинними чемпіонами Європи.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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