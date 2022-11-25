Англія та США не визначили переможця в другому турі ЧС-2022, закрутивши інтригу в боротьбі за плейоф

У п'ятницю, 25 листопада, в рамках 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зіграла внічию з командою США. Матч на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі завершився з рахунком 0:0 .

Поєдинок минув у рівній боротьбі. На 10-й хвилині момент був у Гаррі Кейна, але капітан англійців пробив точно в захисника американців Вокера Циммермана. Збірна США відповіла ударом Вестона Маккенні з центра штрафного, але м'яч полетів над воротами.

На 33-й хвилині "зірково-смугасті" були надзвичайно близькими до того, щоб відкрити рахунок – Крістіан Пулішич потужним ударом струсонув поперечину. Перед свистком на перерву вже команда Гарета Саутгейта мала хорошу нагоду – Мейсон Маунт бив під ліву стійку, але воротар американців Метт Тернер парирував.

У другій половині матчу команди продовжили грати на зустрічних курсах, проте вразити ворота одна одної так і не зуміли. У підсумку нульова нічия.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Уельс поступився Ірану з рахунком 0:2.

Ірану з рахунком 0:2. Після двох турів Англія з 4 очками лідирує в групі. Іран посідає другу позицію, маючи 3 бали. США з 2 пунктами на третьому місці. Уельс (1) – останній.

Матчі заключного туру групи B відбудуться 29 листопада: Іран – США, Уельс – Англія. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:00 за київським часом.

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