Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Англія та США не визначили переможця в другому турі ЧС-2022, закрутивши інтригу в боротьбі за плейоф

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Англія та США не визначили переможця в другому турі ЧС-2022, закрутивши інтригу в боротьбі за плейоф

Фото: Associated Press

Команди не потішили уболівальників голами.

У п'ятницю, 25 листопада, в рамках 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії зіграла внічию з командою США. Матч на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі завершився з рахунком 0:0.

Поєдинок минув у рівній боротьбі. На 10-й хвилині момент був у Гаррі Кейна, але капітан англійців пробив точно в захисника американців Вокера Циммермана. Збірна США відповіла ударом Вестона Маккенні з центра штрафного, але м'яч полетів над воротами.

На 33-й хвилині "зірково-смугасті" були надзвичайно близькими до того, щоб відкрити рахунок – Крістіан Пулішич потужним ударом струсонув поперечину. Перед свистком на перерву вже команда Гарета Саутгейта мала хорошу нагоду – Мейсон Маунт бив під ліву стійку, але воротар американців Метт Тернер парирував.

У другій половині матчу команди продовжили грати на зустрічних курсах, проте вразити ворота одна одної так і не зуміли. У підсумку нульова нічия.

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Уельс поступився Ірану з рахунком 0:2.
  • Після двох турів Англія з 4 очками лідирує в групі. Іран посідає другу позицію, маючи 3 бали. США з 2 пунктами на третьому місці. Уельс (1) – останній.
  • Матчі заключного туру групи B відбудуться 29 листопада: Іран – США, Уельс – Англія.  Обидва поєдинки розпочнуться о 21:00 за київським часом.

Читайте також:

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Швидкий гол не допоміг: Нідерланди ледь не програли у другому матчі на ЧС-2022 (відео)

Збірна-господарка увійшла до історії світового футболу: на ЧС-2022 встановили унікальний антирекорд

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
63
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація