Англія у більшості рознесла Ірландію та повернулася до елітного дивізіону Ліги націй (відео)

"Три леви" фінішували на першому місці у своєму квартеті Дивізіону B.

Збірна Англії розгромила команду Ірландії в домашньому матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 5:0 .

Всі голи в цій зустрічі було забито у другому таймі. На 51-й хвилині ірландці залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Ліам Скейлс.

Після цього підопічні Лі Карслі відправили у ворота суперника п'ять м'ячів. Спочатку пенальті реалізував Гаррі Кейн, потім з гри забили Ентоні Гордон, Конор Галлагер, Джеррод Бовен та Тейлор Гарвуд-Белліс.

Огляд матчу Англія – Ірландія

Завдяки цій перемозі Англія (15 очок) виграла групу B2 та повернулася до елітного дивізіону Ліги націй. "Три леви" за рахунок особистих зустрічей обійшли Грецію (15 балів), яка в паралельному матчі на виїзді обіграла Фінляндію (2:0) та посіла другу сходинку.

Таким чином, греки візьмуть участь у плейоф за право підвищитися до еліти. Ірландія (6 пунктів) зіграє у перехідних матчах за право залишитися в Лізі B. Фінляндія (0 очок) вилетіла до Дивізіону C.

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