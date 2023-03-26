Англія – Україна: стали відомі стартові склади на матч відбору Євро-2024

Збірні Англії та України оголосили стартові склади на матч 2-го туру відбору на Євро-2024, який сьогодні, 26 березня, відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Чілвелл, Хендерсон, Райс, Беллінгем, Сака, Кейн, Меддісон

Україна: Трубін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Судаков, Мудрик, Яремчук

Матч Англія – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Для "синьо-жовтих" це буде стартовий матч у кваліфікації на континентальну першість, тоді як команда "Трьох левів" в рамках 1-го туру відбору на Євро-2024 перемогла збірну Італії.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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