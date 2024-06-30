Англія в мегадраматичному матчі здолала Словаччину та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 (відео)

Команда Гарета Саутгейта була на волосині від вильоту з турніру, але врятувалася завдяки шикарному голу Беллінгема на 90+5-й хвилині.

Збірна Англії перемогла національну команду Словаччини в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Поєдинок на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені завершився з рахунком 2:1 за підсумками екстратаймів.

Словаки відкрили рахунок у середині першого тайму. На 25-й хвилині Іван Шранц після передачі Давіда Стрелеца вийшов один на один з Джорданом Пікфордом і пробив повз англійського голкіпера.

У першому таймі команда Гарета Саутгейта нічого не змогла створити біля воріт суперника, але одразу після перерви мала шанс відігратися – на 50-й хвилині Філ Фоден з близької відстані замкнув простріл з лівого флангу від Кірана Тріпп'єра, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр зафіксував офсайд.

Англійці продовжували тримати м'яч, але зрівняти рахунок ніяк не вдавалося. Дуже близьким до взяття воріт на 81-й хвилині був Деклан Райс, але його дальній удар прийняла на себе стійка.

Лише у компенсований час, на 90+5-й хвилині, англійцям вдалося зрівняти рахунок і перевести гру до екстратаймів. Після вкидання ауту до штрафного словаків і скидання головою від Марка Гехі розкішним ударом у падінні через себе відправив м'яч у ворота Джуд Беллінгем.

На старті першого екстратайму "Три леви" забили знову. На 91-й хвилині Мартін Дубравка кулаками вибив м'яч після навісу з кутового, Еберечі Езе невдало пробив злету, після чого Айвен Тоні головою скинув м'яч на Гаррі Кейна, а той головою переправив м'яч у ворота.

Пропустивши другий м'яч, підопічні Франческо Кальцони великими силами пішли вперед і неодноразово завантажували м'яч до карного майданчика англійців, однак забити гол і перевести гру до серії пенальті не зуміли.

Огляд матчу Англія – Словаччина

Буде додано незабаром.

У чвертьфіналі Євро-2024 англійці зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка в 1/8 фіналу обіграла Італію з рахунком 2:0.

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