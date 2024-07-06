Англія в серії пенальті обіграла Швейцарію та продерлася до півфіналу Євро-2024 (відео)

Збірна Англії перемогла національну команду Швейцарії в матчі 1/4 фіналу Євро-2024. Основний і додатковий час зустрічі на "Дюссельдорф Арені" у Дюссельдорфі завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті точнішими були англійці – 5:3.

У першому таймі команди не створили гольових моментів, на двох не завдавши жодного удару в площину воріт. Підопічні Гарета Саутгейта більше володіли м'ячем, але без особливої загрози для суперника.

Після перерви уболівальники таки дочекалися голів. На 75-й хвилині Швейцарія вийшла вперед. Дан Ндоє виконав простріл з правого флангу штрафного майданчика, захисник англійців Джон Стоунз підправив м'яч на дальню стійку, де Брель Емболо в падінні замкнув у порожні ворота.

"Три леви" дуже швидко відігралися. На 80-й хвилині Букайо Сака з правого флангу змістився в центр і з-за меж штрафного майданчика влучно пробив у дальній кут.

Основний час матчу завершився внічию – 1:1. Тож гра перейшла до екстратаймів, де голів забито не було. На 117-й хвилині ветеран швейцарців Джердан Шакірі, який вийшов на заміну, прямим ударом з кутового влучив у поперечину.

Отже, володар путівки до півфіналу визначався у серії пенальті. Англійці реалізували усі п'ять своїх ударів – забили Коул Палмер, Джуд Беллінгем, Букайо Сака, Айвен Тоні та Трент Александер-Арнольд.

А ось команда Мурата Якіна припустилася хиби вже першим пострілом – удар Мануеля Аканджі відбив голкіпер суперника Джордан Пікфорд. Після цього точних спроб Фабіана Шера, Джердана Шакірі та Зекі Амдуні було замало для того, щоб виграти серію пенальті та пробитися до півфіналу чемпіонату Європи.

Огляд матчу Англія – Швейцарія

Буде додано незабаром.

Переможець матчу Англія – Швейцарія у півфіналі Євро-2024 зустрінеться з тріумфатором поєдинку Нідерланди – Туреччина, який також відбудеться 6 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Туреччина доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, в іншому півфіналі чемпіонату Європи-2024 позмагаються збірні Іспанії та Франції, які в 1/4 фіналу вибили з турніру Німеччину та Португалію відповідно.

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