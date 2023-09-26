Англія відмовилася грати з юнацькими збірними Росії, які УЄФА допустив до міжнародних змагань

Англійські збірні не гратимуть проти російських команд у віковій категорії U-17, які УЄФА повернув до міжнародних змагань.

Із відповідною заявою виступила Федерація футболу Англії. Там зазначили, що жодна з її збірних, юніорська чи старша, не проводитиме матчі з командами, які представлятимуть Росію.

"Ми не підтримуємо позицію повторного допущення Росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти Росії", – наводить заяву організації The Times.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

Крім того, офіційних осіб із країни-агресорки не допускали працювати на міжнародних матчах. Однак у вересні 2023 року УЄФА призначив росіську бригаду арбітринь на чолі з Вірою Опєйкіною на поєдинок жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану.

Після цього Українська асоціація футболу (УАФ) висловила протест УЄФА та закликала не допускати представників держави-терористки на міжнародну арену.

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