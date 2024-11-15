Англія взяла розгромний реванш у Греції та очолила групу Ліги націй (відео)

"Три леви" близькі до того, щоб повернутися до елітного дивізіону.

Збірна Англії на виїзді розгромила команду Греції в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Афінах завершився з рахунком 0:3 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Оллі Воткінс. Під завісу протистояння "Три леви" довели справу до розгрому – на 78-й хвилині м'яч після удару Джуда Беллінгема влучив у стійку, після чого від спини голкіпера греків Одіссеаса Влаходімоса залетів у ворота. Остаточний рахунок гри на 83-й хвилині встановив Кертіс Джонс.

Огляд матчу Греція – Англія

Таким чином, Англія взяла реванш у Греції за поразку (1:2) на "Вемблі" в матчі 3-го туру Ліги націй, який відбувся 10 жовтня.

Завдяки цій перемозі Англія (12 очок) очолила групу B2, обійшовши Грецію (12 балів) через кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в особистих зустрічах.

В іншому поєдинку цього квартету Ірландія вдома обіграла Фінляндію з рахунком 1:0. Ірландці (6 пунктів) візьмуть участь у перехідних матчах за право залишитися в Лізі B. Фінляндія (0 очок) достроково вибула до Дивізіону C.

Матчі останнього туру в цій групі відбудуться 17 листопада. Англійцям вистачить перемоги над Ірландією з будь-яким рахунком, щоб повернутися до елітного Дивізіону A. У паралельному поєдинку Греція на виїзді побореться з Фінляндією.

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