Англія з рекордом Кейна втримала перемогу над Італією в групі України у відборі на Євро-2024 (відео)

Збірна Англії обіграла команду Італії в матчі 1-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок фаворитів групи С відбувся в Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони і завершився з рахунком 1:2 .

На 13-й хвилині гостей вивів уперед півзахисник "Вест Гема" Деклан Райс.

Під завісу першого тайму команда Гарета Саутгейта зміцнила свою перевагу – Гаррі Кейн реалізував пенальті.

Капітан "Трьох левів" став найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. Кейн, в активі якого тепер 54 голи у футболці національної команди, побив рекорд Вейна Руні.

Після перерви "Скуадрі Адзуррі" вдалося скоротити відставання – на 56-й хвилині відзначився Матео Ретегі.

На 80-й хвилині англійці залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Люк Шоу, однак уникнути поразки Італія все одно не зуміла.

У паралельному матчі групи С Північна Македонія вдома перемогла Мальту з рахунком 2:1 . Також у цьому квінтеті виступає збірна України, але "синьо-жовті" пропускають перший тур кваліфікації на континентальну першість.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на Євро-2024 поєдинком 2-го туру проти Англії, який відбудеться в неділю, 26 березня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок гри – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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