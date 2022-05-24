Англійська Прем'єр-ліга офіційно схвалила продаж "Челсі" американському мільярдеру

Керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) дало дозвіл на продаж лондонського "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем.

Раніше угода була під загрозою зриву. Абрамович не надавав юридичних гарантій, куди підуть вторговані 2,5 млрд фунтів, хоч раніше запевняв про готовність покрити кредит клубу (1,5 мільярда), а чистий дохід спрямувати до фонду допомоги жертвам війни в Україні.

Згодом ЗМІ повідомляли, що Абрамович та британський уряд уладнали всі розбіжності. Після цього у вівторок, 24 травня, англійська Прем'єр-ліга на офіційному сайті повідомила про свою згоду на продаж лондонського клубу.

Новим власником "Челсі" стане американський консорціум на чолі з мільярдером Тодом Боелі. Для того, щоб керування клубом перейшло до рук американського бізнесмена, залишається отримати схвалення від уряду Великої Британії.

Остаточне рішення має бути ухвалене найближчими годинами після консультацій міністрів зі своїми колегами в Європейській комісії.

Зазначимо, що дедлайн закриття угоди - 31 травня. Якщо всі формальності не будуть узгоджені, клуб можуть дискваліфікувати.

Раніше ТСН Проспорт писав, що українську арбітриню, яку окупанти тримали у в’язниці в Новій Каховці, вдалося евакуювати.

Читайте також:

Хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором - Лунін

У війні з російськими окупантами загинув футболіст-любитель

"Відбита наглухо наволоч": дружина Усика - про звірства окупантів на Херсонщині