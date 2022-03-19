Англійський клуб пожертвує Україні весь дохід з продажу квитків на матч проти команди російського олігарха

Англійський клуб пожертвує Україні весь дохід з продажу квитків на матч проти команди російського олігарха

Представник Чемпіоншипу "Мідлсбро" вирішив провести потужну акцію на підтримку України.

Англійський футбольний клуб "Мідлсбро", який виступає у другому за престижністю дивізіоні країни, підтримав Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Команда з однойменного міста на офіційному сайті повідомила, що всі гроші, виручені від продажу квитків на матч 1/4 фіналу Кубка Англії проти "Челсі", передасть на допомогу Україні.

"Від імені жителів Мідлсбро і Тіссайда футбольний клуб "Мідлсбро" передасть свою частину виручки від матчу шостого раунду Кубка Англії проти "Челсі" на гуманітарну допомогу Україні. Член парламенту з клубу Енді Макдональд допоможе з належною ретельністю забезпечити найкращу доставку і максимальний ефект", - йдеться в заяві клубу.

Поєдинок "Мідлсбро" - "Челсі" відбудеться сьогодні, 19 березня, на стадіоні "Ріверсайд", який вміщує близько 35 тисяч глядачів. Початок зустрічі - о 19:15 за київським часом.

Нагадаємо, власником "Челсі" є російський мільярдер Роман Абрамович. Через розв'язану РФ війну проти України британський уряд запровадив персональні санкції проти Абрамовича. Всі активи російського олігарха "заморозили". Тепер він позбавлений можливості продати лондонський клуб, що намагався зробити раніше. Крім того, потрапляння Абрамовіча в санкційний список означає серйозні наслідки для "Челсі".

Зазначимо, що англійська Прем'єр-ліга вже відсторонила Абрамовича від управління "Челсі". Також співпрацю з "синіми" призупинив один з основних спонсорів.

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