Англійський пів захисник Сака може не вийти на матч проти збірної України

Англійський пів захисник Сака може не вийти на матч проти збірної України

Футболіст отримав травму.

Лівий пів захисник збірної Англії Букайо Сака може не вийти на матч проти збірної України у чвертьфіналі Євро-2020.

Про це повідомляє видання euro2020.football.ua.

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Зазначається, що 19-річний представник лондонського "Арсеналу" під час передматчевого тренування отримав травму. До слова, Сака провів на Чемпіонаті Європи дві гри - проти Чехії і Німеччини. Він зігра близько 150 хвилин.

Особливих проблем з вибором футболіста для стартового складу у тренерського штабу англійської збірної попри вибуття Сака немає. На Євро-2020 повноцінного шансу все ще не отримував новачок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо.

Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

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