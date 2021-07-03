Англійський пів захисник Сака може не вийти на матч проти збірної України

Футболіст отримав травму.
Лівий пів захисник збірної Англії Букайо Сака може не вийти на матч проти збірної України у чвертьфіналі Євро-2020.
Про це повідомляє видання euro2020.football.ua.
Зазначається, що 19-річний представник лондонського "Арсеналу" під час передматчевого тренування отримав травму. До слова, Сака провів на Чемпіонаті Європи дві гри - проти Чехії і Німеччини. Він зігра близько 150 хвилин.
Особливих проблем з вибором футболіста для стартового складу у тренерського штабу англійської збірної попри вибуття Сака немає. На Євро-2020 повноцінного шансу все ще не отримував новачок "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо.
Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.
Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.