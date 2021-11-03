Англійського фаната кинули до в'язниці за расистські образи футболістів після фіналу Євро-2020

Англійського фаната кинули до в'язниці за расистські образи футболістів після фіналу Євро-2020

Уболівальник у Мережі обзивав темношкірих гравців "Трьох левів", які не забили пенальті у ворота Італії.

Футбольний вболівальник Джонатан Бест був засуджений до десяти тижнів ув'язнення через расистські образи на адресу темношкірих футболістів збірної Англії після фінального матчу Євро-2020, в якому команда Гарета Саутгейта поступилася Італії в серії пенальті.

Після завершення вирішального поєдинку континентальної першості 52-річний Бест опублікував коротке відео у Facebook, де почав на расовому ґрунті ображати темношкірих футболістів Англії, які не забили свої удари з 11-метрової позначки: Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо та Букайо Сака.

До поліції потрапило це відео, після чого проти фаната було відкрито справу. У підсумку, уболівальника приятягнули до відповідальності. Під час судового засідання Бест визнав свою провину та отримав 10 тижнів ув'язнення.

Обігравши в серії пенальті англійців, збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи . Раніше "Скуадра Адзурра" вигравала турнір у 1968 році та двічі поступалася в фіналах (2000, 2012).

Для Англії це був перший фінал чемпіонатів Європи. Раніше вона двічі зупинялася на стадії півфіналу (1968, 1996). Команда "Трьох левів" ніколи не вигравала континентальну першість.

Фінал Євро-2020: як святкують у Римі та сумують у Лондоні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання