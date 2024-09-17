Ангола – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату світу-2024 з футзалу

Другий поєдинок "синьо-жовтих" на Мундіалі відбудеться у середу, 18 вересня.

У середу, 18 вересня, збірна України в матчі другого туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу зустрінеться з національною командою Анголи.

Поєдинок відбудеться у Ташкенті, столиці Узбекистану. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

На ЧС-2024 з футзалу підопічні Олександра Косенка виступають у групі С. В першому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а Ангола програла Афганістану (4:6).

Де дивитися матч Ангола – Україна

Матч Ангола – Україна у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, а також на телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зокрема трансляція поєдинку буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дивитися онлайн-відеотрансляцію матчу Ангола – Україна також можна буде на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ангола – Україна

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,12. Нічия – 10,50. Виграш Анголи – 12,00.

Зазначимо, що матчі заключного туру в цьому квартеті відбудуться у суботу, 21 вересня: Україна зіграє проти Афганістану, а Аргентина позмагається з Анголою.

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

Нагадаємо, збірна України вшосте в історії зіграє на футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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