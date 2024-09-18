Ангола – Україна: онлайн-відеотрансляція матчу чемпіонату світу-2024 з футзалу

У середу, 18 вересня, збірна України в матчі другого туру групового раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу позмагається з національною командою Анголи.

Поєдинок відбудеться у Ташкенті, столиці Узбекистану. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

На нинішньому Мундіалі підопічні Олександра Косенка виступають у групі С. В першому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а Ангола програла Афганістану (4:6).

До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири з шести збірних, які посядуть треті місця у своїх квартетах.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу Ангола – Україна.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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