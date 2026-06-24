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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Англія не зуміла обіграти Гану в другому турі ЧС-2026

Команди розійшлися безгольовою нічиєю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Англія — Гана

Англія — Гана / © Associated Press

Збірна Англії зіграла внічию з командою Гани в матчі другого туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 0:0.

Незважаючи на 19 ударів по воротах (3 — у площину) проти 2 у суперника (1 — у площину), англійці так і не змогли розпечатати ворота африканської збірної.

Найкращий шанс родоначальники футболу мали наприкінці зустрічі, коли Ніко О'Райллі на 86-й хвилині головою пробив у поперечину, а Гаррі Кейн на добиванні відправив м'яч вище воріт.

  • У першому турі групи L збірна Англії здолала команду Хорватії (4:2), а Гана вирвала перемогу над Панамою (1:0).

  • Після цього поєдинку Англія та Гана лідирують у групі L, маючи по 4 очки. Панама та Хорватія поки що залишаються без залікових балів.

  • Інший матч другого туру цього квартету між збірними Панами та Хорватії відбудеться у середу, 24 червня, о 02:00 за київським часом.

  • У заключному третьому турі Англія зіграє з Панамою, а Гана позмагається з Хорватією. Обидва поєдинки відбудуться 28 червня, о 00:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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