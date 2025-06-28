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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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2070
Час на прочитання
2 хв

Англія – Німеччина: де дивитися і ставки букмекерів на фінал молодіжного Євро-2025 (U-21)

Володар трофею визначиться у суботу, 28 червня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна Англії з футболу (U-21)

Молодіжна збірна Англії з футболу (U-21) / © Associated Press

У суботу, 28 червня, збірні Англії та Німеччини зустрінуться у фінальному матчі молодіжного Євро-2025 (U-21) з футболу.

Вирішальний поєдинок турніру відбудеться на Національному стадіоні у словацькій Братиславі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На груповому етапі обидві збірні виступали у групі В, де їхніми суперниками також були Чехія і Словенія. Німці (9 очок) вийшли до плейоф з першого місця, зокрема обігравши Англію (2:1) в останньому турі. Англійці (4 бали) пробилися до чвертьфіналу з другої позиції.

У плейоф Німеччина обіграла Італію (3:2 за підсумками екстратаймів) і розгромила Францію (3:0). Англія у чвертьфіналі перемогла Іспанію (3:1), а в півфіналі здолала Нідерланди (2:1).

Де дивитися матч Англія U-21 – Німеччина U-21

Фінальний матч молодіжного Євро-2025 (U-21) між збірними Англії та Німеччини можна буде подивитися наживо на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.

Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Ставки букмекерів на матч Англія U-21 – Німеччина U-21

Букмекери не змогли визначити фаворита фінального матчу. На перемогу обох збірних в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,73. Нічия – 3,70.

На тріумф обох команд з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті приймаються ставки з коефіцієнтом 1,91.

Зазначимо, що збірна України не зуміла пробитися до плейоф Євро-2025 (U-21). Команда Унаї Мельгоси посіла третє місце у своїй групі – програла данцям (2:3), обіграла фінів (2:0) та поступилася нідерландцям (0:2).

Таким чином, молодіжна збірна України (U-21) склала повноваження чинного півфіналіста континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

Дата публікації
Кількість переглядів
2070
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